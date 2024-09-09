Самарец 19 раз смошенничал с продажей мебели

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В июле 2023 года в суд по Кировскому району направили уголовное дело в отношение самарского предпринимателя 1978 года рождения, совершившего мошенничества при продаже мебели.

Согласно материалам уголовного дела, в полицию за помощью обратились жители Самарской области, сообщив, что оформили заказ на мебель и даже перечислили оплату продавцу, но товар так и не получили. Через некоторое время в полицию поступили аналогичные заявления от жителей других регионов: Оренбургской области, Республики Татарстан и Ханты-Мансиийского автономного округа — Югра. В ходе предварительного следствия установлено, что самарский бизнесмен осуществлял розничную торговлю мебелью в одном из торговых центров города Самары. Он заключал договоры с клиентами, брал оплату в полном или частичном размере, но спустя время под различными предлогами откладывал сроки поставки заказа.

Подобным образом денежных средств лишились 19 человек. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей. Часть причиненного ущерба — 313 500 рублей, обвиняемый возместил в ходе предварительного следствия. Следователю мужчина пояснил, что брал денежные средства от клиентов и тратил их на текущую предпринимательскую деятельность, в том числе на погашение долгов.

Отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по городу Самаре предъявил обвинение мужчине за совершение 19 преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Предпринимателю, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.