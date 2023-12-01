Самарчанку обвиняют в мошенничестве при получении выплат на ребенка

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На основе поданных документов женщина получила сертификат на сумму более 616 тысяч рублей. Добытые незаконным путем денежные средства женщина потратила на приобретение земельного участка.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), в отношении ранее не судимой, безработной жительницы города Самары.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 45-летняя жительница Красноглинского района областного центра подала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением второго и последующего ребенка. При подаче документов заявительница предупреждалась соц. работниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Полицейские установили, что для получения необходимых документов женщина дважды предоставила ложные сведения о рождении ею второго и третьего ребенка в ОЗАГС Красноглинского района областного центра.

На основе поданных документов в период с мая 2020 года по октябрь 2023 года безработная, имеющая на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму порядка 340 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленница подала заявление в государственное учреждение для получения государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением ребенка, предоставив ложные сведения о рождении ею в домашних условиях и без медицинской помощи второго ребенка.

На основе поданных документов женщина получила сертификат на сумму более 616 тысяч рублей и обналичила денежные средства путем приобретения земельного участка, расположенного на территории Удмуртской Республики. Свою вину обвиняемая признала и раскаялась.

В настоящее время злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении двух мошенничеств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантки направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.