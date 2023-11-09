Самарчанка ударила ножом соседа, а потом вызвала скорую

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В дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о доставлении из квартиры на ул. Днепровской в медицинское учреждение с ножевым ранением жителя Самары 1977 года рождения.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

В ходе первоначального сбора материалов полицейские установили, что телесное повреждение пострадавший получил в дневное время при конфликте с соседкой. Со слов раненого, женщина 1986 года рождения, с которой потерпевший работал на автомойке, после совместного распития спиртных напитков попросила уйти его из квартиры, ссылаясь на желание отдохнуть от гостей. При этом она схватила со стола нож и, не дав ему шанса на отступление, ударила, после чего он оттолкнул женщину и ушел домой. Через некоторое время соседка пришла к нему в квартиру с медиками и полицией, которых сама и вызвала.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантки направлено в суд для рассмотрения по существу. Жизни и здоровью потерпевшего в настоящее время ничего не угрожает.