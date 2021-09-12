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Рыболов лишился велосипеда на рыбалке в Самарской области

12 сентября 2021 11:43
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Рыболов лишился велосипеда на рыбалке в Самарской области

В дежурную часть ОМВД России по Большеглушицкому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что у ее сына пропал велосипед. Женщина пояснила полицейским, что мальчик поехал на рыбалку, велосипед оставил на берегу, а сам спустился к воде. Вернувшись, транспортное средство на прежнем месте он не обнаружил.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в краже имущества с берега реки Большой Иргиз. Им оказался не работающий местный житель 1983 года рождения. В ходе опроса злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что продал велосипед на местном рынке. Похищенное имущество полицейские разыскали и вернули владельцу.

Отделом дознания ОМВД России по Большеглушицкому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Также по версии дознавателей, в июле текущего года мужчина из помещения веранды дома в с. Большая Глушица похитил инструмент и в дальнейшем продал его. Возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям на территории Большеглушицкого района.

Теги: велосипед кража

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