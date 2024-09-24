Руководителя хора в Самаре мошенники оставили без денег

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В Самаре 51-летнему руководителю одного из хоров поступил телефонный звонок. Неизвестная женщина представилась работником компании сотовой связи услугами которой пользовался мужчина. Она сообщила, что скоро заканчивается срок действия телефонного договора и если его не продлить, то абонент останется без связи. Мужчина, поверив мошеннице, решил согласиться с её предложением быстро и оперативно продлить пользовательское соглашение. Через некоторое время на номер потерпевшего пришло СМС-сообщение с кодом, который должен «подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок». Далее «специалист» сообщила о необходимости войти на сайт Госуслуг и назвать коды и пароли из поступивших смс-сообщений. В результате у потерпевшего были списаны со счета более 1 000 000р.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.