Рецидивист из Октябрьска отобрал у женщины золотые украшения

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В начале июля в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила, что на улице Московской неизвестный мужчина сорвал с её шеи золотые цепочку и крестик, стоимостью около 40 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев ограбления, изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения.

В процессе изучения видеозаписей, на которых видно, как злоумышленник срывает с женщины украшения и убегает, оперативники узнали в подозреваемом – ранее неоднократно судимого, в том числе за грабеж, 26-летнего жителя Октябрьска.

Ориентировку с приметами подозреваемого направили всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации, к работе подключились сотрудники оперативных служб.

Спустя несколько дней, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину по приметам схожего с предполагаемым злоумышленником и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что золотые украшения он продал, а вырученные день потратил на личные нужды, сообщает облМВД.