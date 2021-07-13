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Рецидивист из Октябрьска отобрал у женщины золотые украшения

13 июля 2021 09:47
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Рецидивист из Октябрьска отобрал у женщины золотые украшения

В начале июля в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила,  что на улице Московской неизвестный мужчина сорвал с её шеи золотые цепочку и крестик, стоимостью около 40 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев ограбления, изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения.

В процессе изучения видеозаписей, на которых видно, как злоумышленник срывает с женщины украшения и убегает, оперативники узнали в подозреваемом – ранее неоднократно судимого, в том числе за грабеж, 26-летнего жителя Октябрьска.

Ориентировку с приметами подозреваемого направили всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации, к работе подключились сотрудники оперативных служб.

Спустя несколько дней, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину по приметам схожего с предполагаемым злоумышленником и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что золотые украшения он продал, а вырученные день потратил на личные нужды, сообщает облМВД.

Теги: грабеж Октябрьск уголовное дело украшения

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