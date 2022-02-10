Разбойник в Самарской области отобрал телевизор у знакомого

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В конце января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился местный житель. Он сообщил, что его избили и, под угрозой отвертки, похитили имущество.

Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшего и выяснили, что незадолго до происшествия, злоумышленник приходил к нему в дом в компании общего знакомого.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и место жительства подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный 29-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе и за аналогичные преступления, пояснил сотрудникам полиции, что случайно попав в дом потерпевшего накануне, он заметил дорогостоящий телевизор. Позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил его похитить. Так как хозяин дома дверь ему не открывал, он разбил стекло, проник в дом, избил мужчину и, угрожая отверткой, похитил телевизор. После чего продал его случайным знакомым, а денежные средства потратил на алкоголь.

Следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.

Похищенное имущество и предмет, использовавшийся задержанным в качестве оружия, изъяты в ходе следственных действий. Телевизор возвращен потерпевшему.