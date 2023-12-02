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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ранее судимая девушка обокрала магазин в Красноярском районе

2 декабря 2023 12:13
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Ранее судимая девушка обокрала магазин в Красноярском районе

Организации причинен материальный ущерб в размере около 7790 рублей.

В ОМВД России по Красноярскому району в ноябре текущего года обратилась директор сетевого магазина, которая сообщила, что после проведенной ревизии и просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что неизвестная девушка вынесла из магазина, расположенного в поселке Новосемейкино, неоплаченный товар. Заявитель предоставила документы, согласно которым противоправными действиями злоумышленницы организации причинен материальный ущерб в размере около 7790 рублей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен факт кражи. Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с описанием предполагаемой злоумышленницы, опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих рядом с магазином, установили иные обстоятельства произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнюю ранее судимую за незаконный оборот наркотиков жительницу областного центра и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная созналась в совершении противоправного деяния, раскаялась, выразила готовность сотрудничать с дознанием, пояснила, что зашла в супермаркет и, будучи уверенной, что за ее действиями никто не наблюдает, спрятала средства гигиены в сумку. В последствии продала их случайным прохожим, денежные средства потратила на личные нужды.

Отделом дознания О МВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.158 УК РФ "Кража". Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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