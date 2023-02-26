Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти каждая вторая женщина после ЭКО получает долгожданную беременность.
Ежегодно более 60 тысяч женщин региона обращаются к гинекологам для восстановления репродуктивного здоровья
Сейчас проводится проверка случившегося.
В Омской области 38-летняя женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
В целом службы благоустройства нацелены на то, чтобы подготовить территории к началу новой рабочей недели.
В воскресенье проверили, как организована уборка от снега и наледи во внутригородских районах Самары
Всех гостей угостили душистым чаем и свежими блинами со сладостями.
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
Школьники активно задавали интересующие их вопросы, на которые получили подробные и компетентные ответы.
Сотрудники МВД СО провели профориентационный урок для старшеклассников Самары
Следующие длинные выходные ждут россиян только в мае
Следующие длинные выходные ждут россиян только в мае
Инспекторы Центра ГИМС рассказали юным самарцам о правилах безопасности вблизи водоемов
Инспекторы Центра ГИМС рассказали юным самарцам о правилах безопасности вблизи водоемов
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пьяный сызранец угнал у друга машину, чтобы съездить за спиртным

26 февраля 2023 11:34
189
Пьяный сызранец угнал у друга машину, чтобы съездить за спиртным

В ноябре 2022 года инспекторы ДПС МУ МВД России «Сызранское», находясь на маршруте патрулирования в центральной части города, на ул. Кирпичной, обратили внимание на движущийся автомобиль «Lada Granta». За рулем транспортного средства находился 28-летний житель города Сызрань, в ходе общения с которым полицейские выявили у него явные признаки опьянения и отсутствие водительского удостоверения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, полицейские осмотрели место происшествия и место обнаружения автомобиля, изъяли документы на транспортное средство, установили и опросили свидетелей происшествия.

Ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и имущественные преступления мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Как установили полицейские, задержанный распивал спиртные напитки со своим знакомым – местным жителем 1990 года рождения, когда алкоголь закончился и приятель заснул, подозреваемый без разрешения взял арендуемый другом для работы в такси автомобиль и решил съездить в магазин за очередной порцией.

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
26 февраля 2023  12:58
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
164
Завершается Масленичная неделя: Творческая программа пройдет на площади Куйбышева 26 февраля
26 февраля 2023  12:10
Завершается Масленичная неделя: Творческая программа пройдет на площади Куйбышева 26 февраля
261
Родные бойцов, рассказывая небольшие новости из дома, желали ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой – с победой.  
23 февраля 2023  15:40
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
722
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
23 февраля 2023  13:56
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
1056
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
23 февраля 2023  10:20
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
660
Весь список