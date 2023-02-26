Пьяный сызранец угнал у друга машину, чтобы съездить за спиртным

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В ноябре 2022 года инспекторы ДПС МУ МВД России «Сызранское», находясь на маршруте патрулирования в центральной части города, на ул. Кирпичной, обратили внимание на движущийся автомобиль «Lada Granta». За рулем транспортного средства находился 28-летний житель города Сызрань, в ходе общения с которым полицейские выявили у него явные признаки опьянения и отсутствие водительского удостоверения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, полицейские осмотрели место происшествия и место обнаружения автомобиля, изъяли документы на транспортное средство, установили и опросили свидетелей происшествия.

Ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и имущественные преступления мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Как установили полицейские, задержанный распивал спиртные напитки со своим знакомым – местным жителем 1990 года рождения, когда алкоголь закончился и приятель заснул, подозреваемый без разрешения взял арендуемый другом для работы в такси автомобиль и решил съездить в магазин за очередной порцией.

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд. Автомобиль возвращен законному владельцу.