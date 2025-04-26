Проводница поезда в Самаре отдала мошеннику 148 тысяч рублей

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В Самаре женщине 1976г.р., работающей проводником на железной дороге позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет. Потерпевшая взяла свои деньги и перевел на указанный аферистом счет около 148 000р., после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.