Полицией Самарской области инициировано прекращение гражданства четырех уроженцев ближнего зарубежья

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В Самарской области сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации в отношении четырех уроженцев ближнего зарубежья, которые приобрели российское подданство в 2022, 2014 и 2013 годах и впоследствии совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, большинство из которых – в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, уроженцы сопредельных государств 1995 и 1961 годов рождения осуждёны судами Октябрьска и Самары к длительным срокам лишения свободы за незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный в крупном размере. А получивший гражданство в 2022 году 27-летний уроженец ближнего зарубежья, уже в октябре 2023 года осужден Железнодорожным судом областного центра за хранение наркотиков.

После вступления в силу обвинительных приговоров Главное управление МВД России по Самарской области реализовало нормы Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ по прекращению гражданства лиц, совершивших тяжкие преступления.

В установленном законом порядке осуждённым вручены уведомления о прекращении гражданства нашей страны. Лицам, гражданство которых прекращено, разъяснены дальнейшие действия по прохождению необходимых процедур, предусмотренных законодательством.