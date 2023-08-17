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Полицейскими региона из незаконного оборота изъято почти 6 кг синтетического наркотика

17 августа 2023 14:51
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В Красноярском районе полицейские остановили автомобиль Hyundai Accent, под управлением жительницы города Тюмень.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с инспекторами ДПС задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств.

На 1054 км автодороги «М-5 Урал» в Красноярском районе Самарской области полицейские остановили автомобиль Hyundai Accent, под управлением жительницы города Тюмень 1977 года рождения. Во время осмотра на заднем сиденье автомобиля в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилось 6 пакетов с веществом белого цвета. Подозреваемую задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства, а изъятое направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что вещество является синтетическим наркотиком PVP общей массой 5903 граммов, что относится к особо крупному размеру.

По данным полицейских, задержанная ранее не судима, постоянного источника доходов не имеет. Женщина в ходе опроса пояснила, что в Самарском регионе была проездом и планировала сбыть наркотическое вещество через тайники-закладки на территории Тюменской области.

В отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере". Сотрудники полиции продолжают работу по установлению каналов поставки наркотиков в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

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