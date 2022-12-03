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Полицейские разыскивают жителя Сызрани, скрывшегося от органов следствия

3 декабря 2022 12:43
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Полицейские разыскивают жителя Сызрани, скрывшегося от органов следствия

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Рыжкова Василия Михайловича 1972 года рождения – уроженца села Черноводск Чимкентской области, ранее проживавшего в Сызрани, который скрылся от органов следствия и объявлен в Федеральный розыск.

В отношении него по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном размере), возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в оформлении кредитов на подставных лиц. Одному из банков действиями гражданина нанесен материальный ущерб на сумму более 550 тысяч рублей. Следственным органом Василию Рыжкову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но подозреваемый скрылся от органов следствия и в настоящий момент объявлен в Федеральный розыск.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, глаза карего цвета, брови густые, волосы темного цвета, коротко постриженные.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 33-38-66, 8 (8464) 98-46-02, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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