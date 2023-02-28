Я нашел ошибку
Главные новости:
В Чапаевске задержали наркодилера
В Чапаевске задержали наркодилера
Полицейский в Сызрани спас жизнь женщине, оказав неотложную помощь
Полицейский в Сызрани спас жизнь женщине, оказав неотложную помощь
В Самаре прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
В Самаре прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Самарцы хотят получить страховку от плохих новостей
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Из школы в Новокуйбышевске вор унес ноутбук
Из школы в Новокуйбышевске вор унес ноутбук
Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире российских телеканалов и радиостанций в результате взлома серверов
В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков
В Самарской области росгвардейцы задержали похитителя канализационных люков
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.43
0.72
EUR 79.62
0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские ОМВД России по Пестравскому району задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске.

28 февраля 2023 10:10
131
полицейские ОМВД России по Пестравскому району задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске.

В марте 2014 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение от 80-летней жительницы села Дмитриевка о том, что у нее из дома похитили деньги и ювелирные изделия. При тщательном осмотре места происшествия эксперт-криминалист Анна Карасева обнаружила на шкатулке отпечаток пальца руки. С целью установления личности предполагаемого преступника отпечаток пальца был загружен в автоматизированную дактилоскопическую информационную систему. Для идентификации личности по следу одиночного пальца руки системой обрабатываются сотни разделов имеющихся в базе дактилокарт, что иногда может занять не один месяц.

Результат появился почти спустя полгода. В октябре 2014 года из одного из отделов полиции Самары пришло сообщение, что отпечаток пальца, который нефтегорскими полицейскими был загружен для поиска в базу, принадлежит уроженке города Уральска 1980 года рождения, которая ранее  задерживалась в областном центре за совершенное правонарушение, и впоследствии была отпущена. Таким образом, следователям стала известна личность подозреваемой в совершении преступления в Дмитриевке. Как оказалось, данная гражданка не была зарегистрирована на территории Самарской области, поэтому в рамках уголовного дела подозреваемая была объявлена в федеральный розыск.

В конце октября 2017 года из отдела полиции Пензенской области в дежурную часть Нефтегорска поступило сообщение, что разыскиваемая задержана за совершение правонарушения. Вскоре задержанную для проведения следственных действий этапировали в Нефтегорск. Предъявленные доказательства ее причастности к совершенному преступлению в Дмитриевке в марте 2014 года не оставили ей другого выбора, как полностью признаться в содеянном.

Как оказалось, женщина «гастролировала» по Самарской области, совершая аналогичные преступления – проникала в частные дома и похищала золото и денежные средства, которые потерпевшие прятали в общеизвестных местах: в белье, под клеенкой на столе, в шкатулках и сервантах.

В 2018 году Следственным отделением  ОМВД России по Пестравскому району в отношении уроженки города Уральск 1980 года рождения расследованы и переданы в суд два уголовных дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Судом женщина приговорена к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев, но от отбытия назначенного ей наказания уклонилась и скрылась. На основании Постановления председателя Красноармейского районного суда осужденная была объявлена в федеральный розыск.

Несколько лет женщине удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов, проживая в различных регионах страны.

В начале текущего года при проведении ряда оперативно-разыскных и технических мероприятий оперуполномоченные Самарской области, совместно с коллегами из ОМВД России по Пестравскому району установили, что преступница находится в столице  республики Татарстан. Самарские полицейские совместно сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по республике Татарстан задержали 42-летнюю женщину, которая с 2019 года находилась в Федеральном розыске. За это время, как установили полицейские, она совершила серию квартирных краж на территории  Республики Татарстан, а также в Астраханской, Ульяновской, Кемеровской областях и Краснодарском крае.

Задержанная передана сотрудникам УФСИН России по республике Татарстан.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
28 февраля 2023  12:09
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
55
Главы Самары и Тольятти доложили, как борются со снегом.
27 февраля 2023  21:11
Дмитрий Азаров: "Главам городов ноги никто переставлять не будет, но контроль за их работой обеспечим"
356
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
27 февраля 2023  13:56
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
1339
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
27 февраля 2023  12:22
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
332
Какие изменения ждут россиян в марте
27 февраля 2023  10:58
Какие изменения ждут россиян в марте
352
Весь список