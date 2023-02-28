полицейские ОМВД России по Пестравскому району задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске.

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В марте 2014 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение от 80-летней жительницы села Дмитриевка о том, что у нее из дома похитили деньги и ювелирные изделия. При тщательном осмотре места происшествия эксперт-криминалист Анна Карасева обнаружила на шкатулке отпечаток пальца руки. С целью установления личности предполагаемого преступника отпечаток пальца был загружен в автоматизированную дактилоскопическую информационную систему. Для идентификации личности по следу одиночного пальца руки системой обрабатываются сотни разделов имеющихся в базе дактилокарт, что иногда может занять не один месяц.

Результат появился почти спустя полгода. В октябре 2014 года из одного из отделов полиции Самары пришло сообщение, что отпечаток пальца, который нефтегорскими полицейскими был загружен для поиска в базу, принадлежит уроженке города Уральска 1980 года рождения, которая ранее задерживалась в областном центре за совершенное правонарушение, и впоследствии была отпущена. Таким образом, следователям стала известна личность подозреваемой в совершении преступления в Дмитриевке. Как оказалось, данная гражданка не была зарегистрирована на территории Самарской области, поэтому в рамках уголовного дела подозреваемая была объявлена в федеральный розыск.

В конце октября 2017 года из отдела полиции Пензенской области в дежурную часть Нефтегорска поступило сообщение, что разыскиваемая задержана за совершение правонарушения. Вскоре задержанную для проведения следственных действий этапировали в Нефтегорск. Предъявленные доказательства ее причастности к совершенному преступлению в Дмитриевке в марте 2014 года не оставили ей другого выбора, как полностью признаться в содеянном.

Как оказалось, женщина «гастролировала» по Самарской области, совершая аналогичные преступления – проникала в частные дома и похищала золото и денежные средства, которые потерпевшие прятали в общеизвестных местах: в белье, под клеенкой на столе, в шкатулках и сервантах.

В 2018 году Следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району в отношении уроженки города Уральск 1980 года рождения расследованы и переданы в суд два уголовных дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Судом женщина приговорена к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев, но от отбытия назначенного ей наказания уклонилась и скрылась. На основании Постановления председателя Красноармейского районного суда осужденная была объявлена в федеральный розыск.

Несколько лет женщине удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов, проживая в различных регионах страны.

В начале текущего года при проведении ряда оперативно-разыскных и технических мероприятий оперуполномоченные Самарской области, совместно с коллегами из ОМВД России по Пестравскому району установили, что преступница находится в столице республики Татарстан. Самарские полицейские совместно сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по республике Татарстан задержали 42-летнюю женщину, которая с 2019 года находилась в Федеральном розыске. За это время, как установили полицейские, она совершила серию квартирных краж на территории Республики Татарстан, а также в Астраханской, Ульяновской, Кемеровской областях и Краснодарском крае.

Задержанная передана сотрудникам УФСИН России по республике Татарстан.