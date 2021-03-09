Подпольную нарколабораторию нашли в Тольятти

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Сотрудниками Управления МВД России по городу Тольятти Самарской области пресечена деятельность двух нарколабораторий.

Ее оборудовали в частном доме в Центральном районе города. В жилище обнаружены защитные костюмы, лабораторное оборудование, реактивы, используемые для изготовления запрещенных веществ, а также 6,5 килограмма мефедрона.

По данным фактам территориальными следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовных дел продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает пресс-центр МВД России.