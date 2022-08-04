Под Саратовом женщину обвинили в убийстве дочери-инвалида и троих внуков средством от тараканов

220

В Саратовской области женщину обвинили в убийстве троих внуков и дочери, предварительно, средством от тараканов. Об этом 4 августа «Известиям» сообщил источник.

Трагедия произошла в селе Александровка в Марксовском районе в декабре прошлого года. Тогда в одном из домов были обнаружены тела двоих детей — 3-летнего мальчика и 5-летней девочки. В реанимации скончались 7-летний мальчик и 23-летняя тетя детей (дочь обвиняемой).

Предварительной причиной смерти было названо отравление неизвестным веществом. Сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности). Однако в августе 2022-го дело переквалифицировали на п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Обвинения предъявлены 49-летней бабушке детей, женщину задержали.

По предварительной информации, дети проживали с бабушкой по отцу, дедушкой и тетей. Их мама находилась на заработках в Москве. Семья на профилактическом учете не состояла.

По данным следствия, бабушка призналась в том, что она подмешала отравляющее вещество в пищу внукам и дочери-инвалиду из-за личной неприязни. На допросе женщина рассказала, что готовила ужин и спросила детей, что они хотят съесть. Дети заказали молочный суп с лапшой. Бабушка подробно описала, как готовила суп, добавляла в него соль для вкуса и остужала блюдо, чтобы затем подсыпать отраву.

«Пока все отвлеклись и на меня не обращали внимание, я вышла на улицу, принесла пакетик с отравой, добавила, размешала, детям разложила по тарелочкам — здесь на столик поставила, а дочь посадила за стол. Накормила я их этой лапшой», — рассказала обвиняемая.

Фото: СК РФ/"Известия"