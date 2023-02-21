Пенсионерку ограбили в собственной квартире в Тольятти

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В полицию Тольятти с заявлением о краже обратилась местная жительница 1948 года рождения. Женщина сообщила, что из ее квартиры похищен кошелек с деньгами в сумме 7 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина пояснила, что к ней в квартиру, под предлогом проверки квитанций по оплате услуг ЖКЖ, пришла молодая женщина. После того как пенсионерка предоставила «проверяющей» все квитанции, злоумышленница сообщила, что потерпевшей полагается компенсация за коммунальные услуги, и попросила разменять купюра достоинством 5000 рублей. Пока пенсионерка ходила за разменом в соседнюю комнату, подозреваемая взяла с тумбочки в прихожей кошелек и выбежала из квартиры. Вернувшись в прихожую, пенсионерка сразу обнаружила пропажу кошелка и попыталась догнать злоумышленницу, но не смогла.

Сотрудники следственно – оперативной группы на месте происшествия провели осмотр, изъяли с тумбочки следы пальцев рук, как впоследствии показала экспертиза, не принадлежащие заявительнице. Оперуполномоченные опросили очевидцев и изъяли записи камер видеонаблюдения, установленных на входе в подъезд. На следующий день, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, полицейские получили информацию, что к совершению преступления может быть причастна ранее не судимая 34 - летняя жительница Центрального района. Подозреваемую задержали по месту ее жительства. При опросе задержанная вину в содеянном признала. В ходе обыска у нее был обнаружен похищенный кошелек с бонусными картами на имя потерпевшей, деньги подозреваемая успела потратить на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Полицейские напоминают, что не стоит открывать дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками социальных служб, поликлиники, ЖКХ и т.д.. Информацию о визите специалистов необходимо уточнить в организации, из которой к вам, якобы, направили работника. Если вы считаете, что в отношении вас или ваших близких совершены или совершаются противоправные действия, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102.