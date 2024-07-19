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Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым

19 июля 2024 10:14
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Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым

Стали известны новые подробности конфликта на 9-й просеке, в котором пострадал депутат Государственной думы Михаил Матвеев. Их озвучил сам политик в своем телеграм-канале.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем в четверг, 18 июля. По словам народного избранника, в это время он проезжал по 9-й просеке и заметил группу мигрантов, которые приставали к прохожим.

— Мы увидели, как происходит драка, остановились с водителем. Я вышел, только достал удостоверение и сказал «Остановитесь!» — получил удар палкой в голову, — заявил Михаил Матвеев.

Как утверждает политик, большинство нападающих сбежали. Но одного из них коммунисту, его водителю и прохожим удалось задержать. При нем был узбекский паспорт. Очевидцы оказали парламентарию первую помощь — обработали рану и перебинтовали, пишет 63.ру.

Сам политик предполагает, что «поступил неправильно». Но причиной такого своего поведения называет «гражданское воспитание».

Инцидент на 9-й просеке быстро вышел на федеральный уровень. Конфликт с участием мигрантов и депутата прокомментировала представитель МВД Ирина Волк.

Чуть позже Михаил Матвеев рассказал, что об его голову разбили бутылку.

Врачи наложили депутату несколько швов.

Также он сообщил, что троих нападавших задержали, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Уже ночью в пятницу, 19 июля, парламентарий озвучил еще несколько деталей конфликта:

— Можно сказать, повезло. Судя по анализу записи, ударил парень, у которого в руках были камни. Их я не заметил. Ударил сразу, несмотря на поднятое мной удостоверение и призыв остановиться. Он несовершеннолетний. Другой нападавший приехал из Узбекистана. Третий — таджик. Он уже получил гражданство РФ. А вместе с ним три судимости, которые закончились «примирением сторон». Он был в группе старшим. Бить людей они начали еще на пляже, там напали на пожилого мужчину, отняли мяч. Потом водителя маршрутки ударили, устроили дебош в магазине. Затем напали на двух мужчин, и свидетелями этого стали мы. Не проехали мимо, вмешались. Что было дальше, известно, — пояснил Михаил Матвеев.

Коммунист назвал напавших на него иностранцев «интернациональной бандой».

—  Пока я со своим водителем Василием не встал на их пути, они по дороге избили уже 3–5 человек. Шли по улице и били кто попадется, — добавил парламентарий.

Поздно ночью Михаил Матвеев опубликовал еще одно видео, в котором объяснил, как и почему оказался на 9-й просеке.

— Я ехал на служебной машине, со своим водителем. По дороге завозил своего товарища, прокурорского работника. Мы стали свидетелями, как трое молодых людей с палками или досками избивают мужчин. Сначала остановился и пошел мой водитель Василий, он профессиональный боксер. Но навыки ему не помогли, его по плечу ударили и сбежали. Казалось бы, на этом история и закончилась бы. Но когда мы довезли нашего знакомого и поехали обратно по этой же улице, то увидели ту же троицу, которая агрессивно пугала прохожих. И нам пришла в голову не самая правильная мысль это остановить. У «бойца ММА» в палке, когда мы осмотрели, был на конце вкручен шуруп. Такой и убить можно было бы, — рассказал парламентарий.

Источник фото: Михаил Матвеев коммент / T.me

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