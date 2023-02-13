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Нарушителя ПДД в Жигулевске уличили в наркоторговле

13 февраля 2023 11:37
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Нарушителя ПДД в Жигулевске уличили в наркоторговле

В феврале текущего года в ночное время на улице Приволжской инспекторы ДПС остановили мужчину, который переходил улицу в неположенном месте.

Во время проведения административной процедуры 31-летний безработный местный житель заметно нервничал. Для дальнейшего разбирательства задержанного  доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у нарушителя полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация с координатами тайника-закладки. В результате обследования участка местности сотрудники полиции обнаружили фрагмент термоусадочной трубки, в которой находилось вещество белого цвета.  Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством мефедрон, общей массой 0, 550 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса мужчина вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что собирался забрать закладку для личного употребления, без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело. 

Теги: Стоп Наркотик

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