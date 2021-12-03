Начальник службы безопасности ТоАЗа Бобков расскажет следствию о преступлениях на предприятии

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В истории ПАО «Тольяттиазот» 27 ноября произошло судьбоносное событие – внеочередное общее собрание акционеров приняло решения о прекращении полномочий управляющей компании ТоАЗа АО Корпорация «Тольяттиазот», а также сменило состав совета директоров предприятия. Все эти органы и их члены были ставленниками основных владельцев завода Сергея Махлая и его партнеров, осужденных за многомиллиардное мошенничество и находящихся в бегах. Вместо них на завод пришла новая команда опытных российских профессионалов химической отрасли.

А 26 ноября правоохранительными органами был задержан работавший на мошенников заместитель генерального директора ТоАЗа по безопасности Андрей Бобков. С этой фигурой связаны несколько важных эпизодов последних дней правления мафии на заводе.

Как сообщает сайт tltpravda.ru, начинал Бобков свою карьеру в правоохранительных органах, но не заслужил ни наград, ни высоких званий. Не отметился он и какими-то особыми навыками, которые были бы полезны в борьбе с преступностью. Так и избавилось МВД от балласта в лице Бобкова «в связи с сокращением штатов», как гласила сухая официальная формулировка. Возможно, это свидетельствовало о никчемности такого сотрудника или даже каких-то его действиях, скомпрометировавших органы.

Зато на службе у Махлая навыки Бобкова пришлись ко двору. В 2019 году новый «директор по безопасности» организовал свою первую крупную схему хищения с территории ТоАЗа – с помощью прикормленного ЧОПа «Алмаз» были украдены реакционные трубы, содержащие ценные металлы. В дальнейшем Бобков развернул активные хищения неучтенной продукции, запчастей, рельсов и других товарно-материальных ценностей, причем не только с территории ТоАЗа, но и других входящих в его структуру объектов, как, например, недостроенный портовый терминал в Краснодарском крае.

В свои преступления уговорами, шантажом или обманом он втянул своих замов и других руководящих сотрудников «Тольяттиазота». Это позволило систематически мошенничать с тендерами, обеспечивая победу только тех участников, которые платят откаты. Крышевал эту деятельность уже сейчас уволенный с поста генерального директора Дмитрий Межеедов, который получал долю от реализации ворованного имущества.

Хищения и аферы Бобкова не просто наносили большой экономический ущерб ТоАЗу. Они несли угрозу всему его многотысячному трудовому коллективу и даже населению Самарской области, поскольку ТоАЗ – опасный производственный объект, на котором перерабатываются и производятся тысячи тонн ядовитого аммиака и миллионы кубометров взрывоопасного природного газа, не говоря уже о кислоте, щелочи и других химикатах.

Это прекрасно понимал и сам Бобков. Накануне своего задержания, которое, он, конечно, предвидел, он отдал беспрецедентное по циничности и преступное по замыслу распоряжение. Бобков запретил вывозить с завода цистерны с произведенным аммиаком. В результате на заводе скопились десятки тысяч тонн токсичного аммиака. Это было сделано для того, чтобы в случае возникновения любой нештатной ситуации, или, не дай бог, техногенной катастрофы, обвинить во всем новое руководство предприятия. «Не доставайся же ты никому!», как писал русский классик.

Бобков, предчувствуя возможный интерес к нему правоохранительных органов и отлично осознавая, за что именно ему может светить солидный тюремный срок, решил сыграть на опережение и за несколько часов до задержания лихорадочно отправил в СКР, прокуратуру и ФСБ Самарской области обращения о якобы готовящемся рейдерском захвате ТоАЗа.

Но прикинуться жертвой у Бобкова не вышло. К слову, Махлаи и их приспешники исполняют песню о «рейдерском захвате» каждый раз, когда против них заводится новое административное или уголовное дело (не переставая, впрочем, создавать для этого новые и новые основания), либо в случае, если им не удается купить решения судов в сою пользу.

Когда 26 ноября охранные посты на заводе заняли подразделения Росгвардии, как того требует постановление правительства РФ об обеспечении антитеррористической безопасности опасных производственных объектов, и когда прикормленный ЧОП «Алмаз» был изгнан, сторонниками Махлая это также было объявлено «рейдерским захватом». А все потому, что Росгвардия не позволила бы бесконтрольно воровать с ТоАЗа товарно-материальные ценности целыми автоколоннами грузовиков, как было при ЧОПе.

Бобков – не первый и не последний проводник интересов Махлая в России, арестованный по подозрению в совершении преступлений ради беглого мошенника. К колонии строго режима уже приговорен экс-глава Тольяттихимбанка Александр Попов, пытавшийся по распоряжению Махлая в 2015 году дать взятку Верховному суду РФ в $2 млн, три уголовных дела возбуждено против экс-директора ООО «Томет» Владимира Чаброва, который пытался довести вверенный ему актив до банкротства, чтобы помочь Махлаю избежать выплаты компенсации по делу о мошенничестве. Незадолго до отставки Дмитрия Межеедова дома и в офисе у него прошли обыски, так что он имеет все шансы снова встретиться с бывшими коллегами в местах не столь отдаленных.

В очистке ТоАЗа и связанных с ним компаний от криминала правоохранительные органы и суды добились значительных успехов, что, несомненно, будет содействовать тому, что ТоАЗ твердо встанет на путь стабильного роста и эффективного развития. Ну а желающих рисковать своей свободой в России ради скрывающихся за границей беглых мошенников стало заметно меньше.

Алексей Напылов

Фото: Olga Shuklina, flickr.com/photos/moscow-live/