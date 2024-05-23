На КПП в Тольятти выловили очередного наркозависимого

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На КПП «Рубеж» при проведении личного досмотра сотрудниками Госавтоинспекции у пассажира иномарки обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «Volkswagen Polo».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира, который при виде патрульных заметно занервничал. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть мужчину 1990 года рождения.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у жителя города Жигулевска полицейские в кармане куртки обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель пояснил, что приобрел наркотики в теневом сегменте Интернета для собственного употребления.