Мужчиной, которого убили в фитнес-клубе в Москве,оказался вор в законе Альберт Рыжий

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Мужчиной, которого убили в фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве, оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, известный по прозвищу Альберт Рыжий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Как удалось установить, по предварительным данным, убитым оказался 40-летний Али Гейдаров (Альберт Рыжий). Он являлся преступным авторитетом, который получил титул вора в законе в 2012 году", - сказал собеседник агентства. По его словам, Гейдаров занимался преступной деятельностью в Архангельске и Санкт-Петербурге.

В понедельник неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, после убийства мужчины в фитнес-клубе возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Следователи и криминалисты столичного управления СК работают на месте происшествия.

Фото из открытых источников