Мужчина зашёл в самарский отель набрать воды, а вышел с чужим сотовым телефоном

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В ОП № 8 Управления МВД России по г. Самаре обратилась 53-летняя местная жительница с заявлением о пропаже телефона. Женщина пояснила, что работает в клининговом отделе в одной из гостиниц, расположенной на Красноглинском шоссе. Она обнаружила отсутствие гаджета когда закончила уборку в номерах.

Сотрудники полиции опросили работников организации, осмотрели место происшествия и изучили запись с камеры видеонаблюдения. На записи было видно, что в гостиницу заходил и через несколько минут вышел неизвестный мужчина. Его изображение показали постояльцам и работникам, однако никто не опознал незнакомца. По камерам наружного видеонаблюдения полицейские выяснили маршрут его передвижения и установили личность. Им оказался 36-летний житель поселка Мирный. Ранее мужчина судим за мошенничество и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчина признал вину в содеянном и рассказал, что в тот день он приехал в Самару на заработки. В гостиницу зашёл, чтобы попросить персонал налить воды в бутылку, которую принёс с собой. По словам задержанного, в холле никого не оказалось. На первом этаже он увидел открытую дверь, ведущую в номер. Внутри помещения его внимание привлекла сумка. Забрав чужой смартфон, мужчина вышел из гостиницы. Впоследствии похищенное он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства в размере 5 000 рублей потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование уголовного дела завершено и направлено для рассмотрения в суд по существу. Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Причиненный ущерб в размере 10 000 рублей возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.