Мужчина зашёл в самарский отель набрать воды, а вышел с чужим сотовым телефоном

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках рабочей поездки в Самарскую область члены делегации из Республики Беларусь также знакомятся с работой крупнейших медицинских учреждений региона.
 В Самарской области продолжается Первая российско-белорусская научно-практическая конференция
Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут в Сочи со 2 по 9 октября 2022 года.
Дмитрий Чернышенко: Более 850 спортсменов планируют принять участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
В Самарской области статус федерального моногорода имеют городские округа Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск.
Инвесторы моногородов Самарской области могут рассчитывать на поддержку
В Самаре стартует традиционный баскетбольный турнир «Кубок Приматова»
В Самаре стартует традиционный баскетбольный турнир «Кубок Приматова»
Тольятти примет VII Спартакиаду пенсионеров России
Тольятти примет VII Спартакиаду пенсионеров России
Голосуйте за учителя из Самарской области!
Голосуйте за учителя из Самарской области!
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.83
-1.04
EUR 58.94
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мужчина зашёл в самарский отель набрать воды, а вышел с чужим сотовым телефоном

23 сентября 2022 09:46
186
Мужчина зашёл в самарский отель набрать воды, а вышел с чужим сотовым телефоном

В ОП № 8 Управления МВД России по г. Самаре обратилась 53-летняя местная жительница с заявлением о пропаже телефона. Женщина пояснила, что работает в клининговом отделе в одной из гостиниц, расположенной на Красноглинском шоссе. Она обнаружила отсутствие гаджета когда закончила уборку в номерах. 

Сотрудники полиции опросили работников организации, осмотрели место происшествия и изучили запись с камеры видеонаблюдения.  На записи было видно, что в гостиницу заходил и через несколько минут вышел неизвестный мужчина. Его изображение показали постояльцам и работникам, однако никто не опознал незнакомца. По камерам наружного видеонаблюдения полицейские выяснили маршрут его передвижения и установили личность. Им оказался 36-летний житель поселка Мирный. Ранее мужчина судим за мошенничество и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчина признал вину в содеянном и рассказал, что в тот день он приехал в Самару на заработки. В гостиницу зашёл, чтобы попросить персонал налить воды в бутылку, которую принёс с собой. По словам задержанного, в холле никого не оказалось. На первом этаже он увидел открытую дверь, ведущую в номер. Внутри помещения его внимание привлекла сумка. Забрав чужой смартфон, мужчина вышел из гостиницы. Впоследствии похищенное он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства в размере 5 000 рублей потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование уголовного дела завершено и направлено для рассмотрения в суд по существу. Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Причиненный ущерб в размере 10 000 рублей возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
23 сентября 2022  13:49
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
81
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
23 сентября 2022  12:08
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
155
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
23 сентября 2022  11:48
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
139
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
552
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
21 сентября 2022  22:44
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
626
Весь список