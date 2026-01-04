Мужчина в Клявлино нашел телефон, поменял симку и подарил жене

В дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» обратился 37-летний местный житель, который сообщил об утрате сотового телефона стоимостью около 17,5 тысяч рублей. Мужчина предоставил полицейским подтверждающие документы и пояснил, что обнаружил пропажу после распития спиртных напитков с друзьями. Самостоятельные попытки найти телефон не дали результата, и он обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в разыскиваемый телефон вставлена сим‑карта, и телефоном пользуются. Полицейские опросили владельца абонентского номера и восстановили ход событий.

По данным следователей полиции на одной из улиц станции Клявлино местный житель нашел телефон. Осознавая противоправность своих деяний, мужчина не принял мер к установлению владельца - решил использовать мобильный аппарат в личных целях. Злоумышленник приехал в Самару, где в одном из сервисов разблокировал гаджет, поменял чехол и вставил новую sim-карту. После чего подарил телефон супруге.

В настоящее время злоумышленник вину в совершении противоправного деяния признал, похищенное имущество выдал сотрудникам полиции и попросил прощения у потерпевшего. Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.