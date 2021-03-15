Мошенница-риэлтор в Самаре обманула клиентов на 21 млн рублей

88

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1979 года рождения.

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, оказывая жителям Самары риэлторские услуги, под предлогом исполнения договорных обязательств по оформлению в собственность объектов недвижимости, завладела денежными средствами четырех клиентов в общей сумме 21 миллион рублей. Злоумышленница пояснила, что не имела намерения исполнять взятые на себя обязательства, а денежные средства, переданные потерпевшими, похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жительницы Самары направлено в Железнодорожный районный суд, сообщает олМВД.

В настоящее время обвиняемая осуждена за аналогичное преступление и приговорена к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: Piхabay.com