Мошенники стали писать в Telegram с аккаунта "Советы по безопасности"

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Злоумышленники придумали новую схему мошенничества в Telegram. Они пишут потенциальным жертвам о том, что их аккаунт якобы блокируют из-за "подозрительных действий с учетной записью" и просят перейти по ссылке в "системный центр".

После чего преступники якобы подтверждают нежелательную активность с аккаунтом, сообщает ТАСС. При этом злоумышленники угрожают заблокировать учетную запись жертвы, если она не войдет в "системный центр". Таким образом мошенники похищают личные данные пользователей.

В "Лаборатории Касперского" рассказали, что проверить фейковый аккаунт можно, попробовав его заблокировать. Настоящие служебные уведомления от Telegram блокировать нельзя.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Рифат Сабитов сообщил в эфире "России 1", что за год число киберпреступлений выросло более чем вдвое, до 40% от общей статистики криминала. У людей пытаются выманить деньги, похитить персональные данные – номера телефонов, пароли.