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Молодой самарец украл телефон женщины, отдыхавшей в сквере

12 сентября 2024 09:54
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Молодой самарец украл телефон женщины, отдыхавшей в сквере

Мужчина, увидел оставленный на скамейке телефон, забрал его и сдал в ломбард.

В полицию обратилась жительница города Самара 1974 года рождения с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевший оценили в размере 10 000 рублей.

Из опроса заявительницы полицейские выяснили, что женщина, находясь в одном из скверов города, забыв свой телефон на скамейке, ушла по своим делам, а по возвращению его уже не было.

В результате проведенных мероприятий, полицейские выяснили, что в тот день, мужчина, работающий кладовщиком, ждал прибытия служебного автобуса в сквере, расположенном на улице Авроры. На одной из лавочек он увидел оставленный кем-то сотовый телефон и решил его забрать. Положив его в сумку, уехал на работу, а по истечении нескольких дней сдал в ломбард на ул. Авроры.

Сотрудники органов внутренних дел изъяли документы, подтверждающие факт реализации похищенного, а также записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент посещения подозреваемым ломбарда.

Свою вину 25-летний ранее не судимый местный житель признал в полном объеме и возместил потерпевшей – женщине 1974 года рождения, причиненный материальный ущерб в размере 10 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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