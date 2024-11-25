Между сожителями разгорелся конфликт и тольяттинка нанесла мужчине удар кухонным ножом

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя с ножевыми ранениями.

Для установления обстоятельств произошедшего в лечебное учреждение выехали сотрудники территориального органа внутренних дел.

Сотрудники полиции изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что ранения ему нанесла сожительница 1994 года рождения.

По месту жительства пострадавшего полицейские провели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая злоумышленница полностью признала свою вину в содеянном и пояснила полицейским, что они с сожителем распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого, не совладав с эмоциями, она нанесла мужчине телесные повреждения кухонным ножом в область грудной клетки. Осознав произошедшее, незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.