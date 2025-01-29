Медсестра из Новокуйбышевска лишилась 800 тысяч из-за мошенника

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На телефон женщине, работающей медсестрой начали поступать настойчивые звонки. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и проинформировал о том, что в отделе полиции зафиксировали сообщение о махинациях с ее банковским счетом и в целях предотвращения кражи средств и оформления займа на ее имя, «полицейский» рекомендовал совершить несколько банковских операций, а именно самостоятельно оформить ссуду.

Заподозрив, что с ней могут общаться мошенники, жительница Новокуйбышевска не поверила неизвестному и прервала разговор, но буквально через несколько минут в мессенджер поступило сообщения от менеджера финансовой организации, где, указывая личную информацию и называя ее «кодовое слово» для сохранения сбережений от мошенников, предложил пройти процедуру перевода денежных средств на безопасный счет. Взволнованная 62-летняя женщина прошла по предложенной ссылке и перевела 800 000 тысяч на «резервный» банковский счет. Диалог продлился еще несколько минут, а затем медсестра оказалась в «черном списке».

Понимая, что стала жертвой мошенников, с надеждой, что денежные средства остались на указанном счете, проверила личный кабинет. Не обнаружив «спасенной» суммы, женщина обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.