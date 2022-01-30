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Любитель маковой соломы задержан в Самарской области

30 января 2022 10:52
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Любитель маковой соломы задержан в Самарской области

Оперуполномоченные группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району получили оперативную информацию о том, что житель поселка Сок может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины 1973 года рождения. В присутствии понятых полицейские провели осмотр дома, в ходе которого обнаружили и изъяли из шкафа газетный сверток и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения внутри.  

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество растительного происхождения является наркотическим средством – «маковая солома». Масса наркотического средства в высушенном состоянии составляет около 44 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Во время оперативных мероприятий полицейские заметили у подозреваемого явные признаки опьянения, в связи с чем направили его на медицинское освидетельствование. На основании результатов стражи правопорядка собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Решением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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