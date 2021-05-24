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Квартирант в Жигулевске, съезжая, прихватил монитор

24 мая 2021 10:51
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Квартирант в Жигулевске, съезжая, прихватил монитор

В феврале текущего года у жительницы Жигулевска 1968 года рождения из квартиры пропал компьютерный монитор.

В ходе расследования установлено: заявительница сдавала меблированную квартиру супружеской паре. Спустя несколько месяцев жильцы позвонили женщине и сообщили, что съезжают, ключи от квартиры оставляют в почтовом ящике. После их отъезда хозяйка обнаружила пропажу имущества и обратилась за помощью в полицию.

Полицейские подробно опросили потерпевшую, изъяли документы об аренде квартиры, в ходе осмотра квартиры установили, что следы взлома на двери и окнах отсутствуют.

Участковый уполномоченный полиции по долгу службы ранее проверял по этому адресу местного жителя 1989 года рождения, который имеет непогашенную судимость за совершение кражи и находится под административным надзором. Предположив, что к хищению техники может быть причастен поднадзорный, страж порядка установил местонахождение мужчины и задержал его.

В ходе опроса злоумышленник признал свою вину в содеянном и пояснил, что похитил монитор и реализовал в ломбарде, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража

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