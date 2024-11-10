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Костромчанка обокрала жительницу Самары, представившись работницей соцслужбы

10 ноября 2024 13:17
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Костромчанка обокрала жительницу Самары, представившись работницей соцслужбы

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница 1933 года рождения с сообщением о пропаже сбережений. Заявительница рассказала, что в дневное время суток на стационарный телефон позвонила женщина, представившись работником социальной службы. В ходе разговора собеседники договорились о встрече и в тот же день в дом пенсионерки пришла гостья.

Под предлогом срочной обмены денежных средств, «соцработница» взяла у пенсионерки 225 000 рублей, пересчитав их и сделала вид, что готовится передать ей новые банкноты. Потерпевшая на короткое время вышла из комнаты, а когда вернулась гостью в квартире не застала. Женщина поняла, что ее обманули и незамедлительно сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники полиции выехали на указанный адрес, осмотрели место происшествия, опросили заявителя и очевидцев произошедшего.

В тот же день по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбудили уголовное дело. Оно находилось в производстве следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре Алины Сафиулиной, оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину, представлявшуюся социальным работником, задержали на территории другого региона. Содействие в раскрытии преступления самарским полицейским оказали коллеги из Костромской области.

Злоумышленница вину в содеянном признала и сообщила, что не является работником социальной службы и все сказанное пенсионерке являлось частью легенды для хищения имущества. Вырученные деньги она потратила на продукты питания и другие товары. Причиненный потерпевшей ущерб злоумышленница пообещала возместить.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений СУ Управления МВД России по городу Самаре ранее судимой за совершение мошенничества на территории Волгоградской области предъявлено обвинение в совершении кражи. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
На фото следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре Алина Сафиулина

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