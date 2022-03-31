Каждого пятого похитителя автомобильных деталей интересуют зеркала

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Автоэксперты прогнозируют дефицит запчастей из-за нарушения логистики и санкционных ограничений. В связи с этим могут участиться кражи отдельных деталей и угоны автомобилей для их последующей разборки на запчасти. Специалисты «Согласия» выяснили, какие автодетали чаще всего интересовали злоумышленников в прошлом году.

По данным страховой компании, почти 20% случаев хищения запчастей связаны именно с кражей зеркал. Также похитители часто обращают свое внимание на колеса - 10%. Кроме того, многие автомобилисты сообщали о пропаже фар, колпаков, аккумуляторов и личных вещей из автомобиля.

Самыми привлекательными для злоумышленников являются детали автомобиля марки Mercedes-Benz. На него приходятся 15% случаев. Кстати, именно у данной марки чаще других похищают эмблемы машины. BMW и Kia тоже пользуются популярностью у похитителей запчастей – по 10%. Детали с автомобиля Volkswagen снимают в 6% случаев, с Renault – в 5%.

Самая крупная выплата (400 тыс. руб.) за хищение деталей была выплачена после пропажи колес Nissan X-Trail в Екатеринбурге. А владельцу Land Rover Discovery из Мытищ возместили 267 тыс. руб. за украденные зеркала.

Фото: Pixabay.com