Из частного дома в Чапаевске воры вынесли велосипеды и швейную машинку

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Бдительные соседи помогли росгвардейцам пресечь преступление.

Около половины третьего утра экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, охранявший общественный порядок на территории города Чапаевск, получил информацию об инциденте. Бдительные соседи сообщили в полицию о том, что неизвестные выносят вещи из частного дома, расположенного на улице Севастопольской.

Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия. По прибытии на территории домовладения стражи правопорядка задержали двух мужчин. Выяснилось, что они проникли в строение, взломав входную дверь, и вынесли из дома два детских велосипеда, швейную машину, паяльную лампу и другие вещи.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанных – местных жителей 1973 и 1989 годов рождения, своим коллегам. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».