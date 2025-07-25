Инженер в Новокуйбышевске потерял 800 тысяч из-за мошенников

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Новая схема обмана мошенников стала более изощренной. Они начали использовать «нулевой этап» мошенничества:

сначала от имени знакомых или коллег через мессенджеры рассылаются сообщения о предстоящем важном звонке;

затем следуют звонки от лжеправоохранителей и лжепредставителей банков;

под предлогом пресечения финансирования преступных организаций у граждан выманиваются денежные средства.

Пример реального случая: жителю Новокуйбышевска 1983 года рождения через мессенджер поступил звонок якобы от руководителя. Злоумышленник указал выполнить инструкции «правоохранителей», которые связались с потерпевшим через несколько минут. В результате инженер организации лишился свыше 800 тысяч рублей.

Рекомендации от полиции:

при получении сообщения от знакомого с необычной просьбой обязательно перезвоните ему по известному вам номеру;

уточните, действительно ли ваш знакомый пытается с вами связаться;

сообщите о подобных случаях в полицию;

расскажите о схемах мошенничества своим родным, близким и друзьям.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области продолжают работу по выявлению и задержанию мошенников, проводят профилактические мероприятия и информируют граждан о новых способах обмана.