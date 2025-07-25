Инженер в Новокуйбышевске потерял 800 тысяч из-за мошенников

Новая схема обмана мошенников стала более изощренной. Они начали использовать «нулевой этап» мошенничества:
Пример реального случая: жителю Новокуйбышевска 1983 года рождения через мессенджер поступил звонок якобы от руководителя. Злоумышленник указал выполнить инструкции «правоохранителей», которые связались с потерпевшим через несколько минут. В результате инженер организации лишился свыше 800 тысяч рублей.
Рекомендации от полиции:
Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области продолжают работу по выявлению и задержанию мошенников, проводят профилактические мероприятия и информируют граждан о новых способах обмана.