фишинговая активность выросла на 10%

В преддверии «Черной пятницы» и периода глобальных распродаж Mail, «Лаборатория Касперского» и МегаФон предупредили россиян о мошеннических атаках

По данным аналитиков Почты Mail и Мегафон, с приближением «Черной пятницы» и сезона распродаж наблюдается рост числа попыток точечного мошенничества. Взамен ушедшей «веерной рассылки» мошенники начали атаковать жертв адресно.



Специалисты Почты Mail отмечают незначительное повышение фишинговой активности, рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ мошеннических схем по-прежнему входят: «розыгрыши от маркетплейсов», фейковые письма с реферальными ссылками и отдельные страницы, имитирующие популярные онлайн-магазины.

«Динамика мошеннической активности в 2025 году свидетельствует о продолжающейся трансформации киберпреступных схем: сегодня ключевая ставка делается на тонкую сегментацию жертв и персонализированные сценарии обмана. В целом рынок мошенничества становится более избирательным и технологичным, поэтому мы системно дообучаем ML-модели и антиспам-системы на новых паттернах мошеннических рассылок. Это позволяет нам проактивно блокировать атаки и не допускать их попадания в папку «Входящие». Пользователям необходимо сохранять бдительность во всех цифровых каналах, а компаниям — усиливать мониторинг и защиту именно в тех точках, куда постепенно мигрирует злоумышленная активность», — отмечает руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков.

По данным МегаФон мошенники продолжают демонстрировать большую активность в телефонном мошенничестве и фишинге, создавая большое количество поддельных страниц, имитирующих акции и розыгрыши известных брендов и торговых площадок. Но в октябре 2025 года количество заблокированных звонков, подозреваемых в мошенничестве, сократилось более чем на 50%, относительно октября 2024 года. В то же время активнее стали использоваться сценарии, где потенциальную жертву побуждают самостоятельно связаться с мошенниками.

По данным «Лаборатории Касперского», в октябре 2025 года количество спам-писем на русском языке, в которых упоминалась тема «чёрной пятницы», увеличилось почти в 9 раз по сравнению с октябрем 2024 года. Несмотря на то, что с нежелательными рассылками на тему распродаж пользователи рискуют столкнуться в течение всего года, в последние месяцы специалисты наблюдают заметный рост количества таких писем.