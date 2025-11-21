Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Фишинговая активность выросла на 10%

21 ноября 2025 12:59
131
фишинговая активность выросла на 10%

В преддверии «Черной пятницы» и периода глобальных распродаж Mail, «Лаборатория Касперского» и МегаФон предупредили россиян о мошеннических атаках

По данным аналитиков Почты Mail и Мегафон, с приближением «Черной пятницы» и сезона распродаж наблюдается рост числа попыток точечного мошенничества. Взамен ушедшей «веерной рассылки» мошенники начали атаковать жертв адресно.

 
Специалисты Почты Mail отмечают незначительное повышение фишинговой активности, рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ мошеннических схем по-прежнему входят: «розыгрыши от маркетплейсов», фейковые письма с реферальными ссылками и отдельные страницы, имитирующие популярные онлайн-магазины.

«Динамика мошеннической активности в 2025 году свидетельствует о продолжающейся трансформации киберпреступных схем: сегодня ключевая ставка делается на тонкую сегментацию жертв и персонализированные сценарии обмана. В целом рынок мошенничества становится более избирательным и технологичным, поэтому мы системно дообучаем ML-модели и антиспам-системы на новых паттернах мошеннических рассылок. Это позволяет нам проактивно блокировать атаки и не допускать их попадания в папку «Входящие». Пользователям необходимо сохранять бдительность во всех цифровых каналах, а компаниям — усиливать мониторинг и защиту именно в тех точках, куда постепенно мигрирует злоумышленная активность», — отмечает руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков.

По данным МегаФон мошенники продолжают демонстрировать большую активность в телефонном мошенничестве и фишинге, создавая большое количество поддельных страниц, имитирующих акции и розыгрыши известных брендов и торговых площадок. Но в октябре 2025 года количество заблокированных звонков, подозреваемых в мошенничестве, сократилось более чем на 50%, относительно октября 2024 года. В то же время активнее стали использоваться сценарии, где потенциальную жертву побуждают самостоятельно связаться с мошенниками.

По данным «Лаборатории Касперского», в октябре 2025 года количество спам-писем на русском языке, в которых упоминалась тема «чёрной пятницы», увеличилось почти в 9 раз по сравнению с октябрем 2024 года. Несмотря на то, что с нежелательными рассылками на тему распродаж пользователи рискуют столкнуться в течение всего года, в последние месяцы специалисты наблюдают заметный рост количества таких писем.

Теги: Мошенники

Новости по теме
В Самарской области 78-летняя женщина потеряла 500 000 рублей, поверив мошенникам
21 ноября 2025, 09:26
В Самарской области 78-летняя женщина потеряла 500 000 рублей, поверив мошенникам
Испугавшись за родного человека, она перевела все свои сбережения и ждала ответного звонка, однако его не поступило. Криминал
300
Мошенники «задекларировали» более 1 миллиона рублей 84-летней жительнице Тольятти
20 ноября 2025, 09:19
Мошенники «задекларировали» более 1 миллиона рублей 84-летней жительнице Тольятти
Выполняя инструкции «эксперта», женщина собрала все сбережения. Криминал
566
МВД: мошенники для обмана рассылают "документы" от ФСБ и Роскомнадзора
19 ноября 2025, 10:42
МВД: мошенники для обмана рассылают "документы" от ФСБ и Роскомнадзора
Правоохранители опубликовали примеры таких "документов", содержащих грубые формальные и юридические ошибки. Криминал
1072
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
