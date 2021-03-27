Электронные мошенники в Самаре притворяются судебными приставами

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Притворяясь судебными приставами, мошенники присылают жителям региона электронные письма, выманивая персональные данные.

В регионе зафиксированы случаи мошеннических действий от имени должностных лиц Службы судебных приставов. Если вам поступает электронное сообщение о наличии возбужденных в отношении вас исполнительных производств или сообщение с требованием о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, в котором для получения более подробной информации от вас требуют ввести паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН или реквизиты банковской карты, знайте — это делают мошенники! Вся информация о возбужденных исполнительных производствах находится в общедоступном сервисе «Банк данных исполнительных производств». В случае получения подобных электронных сообщений проверьте себя на сайте Управления: https://r63.fssp.gov.ru.