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Двое жителей Чапаевска осуждены за избиение до смерти своего знакомого

8 июня 2022 16:15
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Каждому из них назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Собранные следственным отделом Чапаевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим местным жителям. Они признаны виновными в "причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

7 декабря 2021 года в комнате частного общежития Чапаевска было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. В ходе первичного осмотра на теле погибшего обнаружены многочисленные кровоподтеки, а также рана в затылочной области.

"По подозрению в причастности к совершению указанного преступления были задержаны двое мужчин 1986 и 1993 годов рождения, которые пояснили, что проживали с погибшим в одной комнате указанного общежития. В ночь с 6 на 7 декабря мужчины совместно распивали спиртные напитки. Погибший ввиду неосторожности сломал ручку входной двери, что осужденные использовали в качестве малозначительного повода для ссоры, позже переросшей в драку. В ходе конфликта они длительное время наносили удары руками и ногами оппоненту, пока тот не потерял сознание, впоследствии он скончался от полученных травм", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом мужчины признаны виновными в совершении указанного преступления, каждому из них назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. 

 

Фото:   СУ СКР СО

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