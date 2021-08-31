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Двое самарцев признаны виновными в посредничестве во взяточничестве

31 августа 2021 13:50
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Двое самарцев признаны виновными в посредничестве во взяточничестве

В октябре 2020 года местный житель разместил в одной из социальных сетей запись с просьбой о консультировании в получении водительских удостоверений категорий «С» и «D». Один из обвиняемых,  ознакомившись с указанной записью, обратился к потерпевшему с предложением об оказании содействия в получении водительских прав без прохождения обучения и сдачи экзамена в установленном порядке.

Далее, 21 октября 2020 года, мужчина, находясь на парковке торгового центра, получил от потерпевшего денежные средства в размере 240 тысяч рублей для последующей их передачи должностным лицам РЭО ГИБДД У МВД России по городу Чапаевск за получение двух водительских удостоверений категорий «С» и «D» без прохождения обучения и сдачи экзамена в установленном порядке. Передачу денежных средств обвиняемый планировал осуществить через свою знакомую.

После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК У МВД России по городу Самаре в ходе проведения оперативного эксперимента.

Судом мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, его знакомой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 

Теги: взятка коррупция

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