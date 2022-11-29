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Двое 18-летних сызранцев помогли задержать вора

29 ноября 2022 10:39
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Двое 18-летних сызранцев помогли задержать вора

В отдел полиции по Сызранскому району поступило сообщение о краже из сетевого магазина, расположенного на проспекте 50 лет Октября. Представитель торговой точки рассказал, что в ходе инвентаризации выявлена недостача прибыли, после чего им по видеозаписи с камер наружного наблюдения установлен факт хищения товара несколько дней назад двумя мужчинами.
В магазин для первоначального сбора материала проверки выехал старший оперуполномоченный ОУР МУ МВД России "Сызранское" Максим Козлов. При просмотре видеозаписи вместе с заявителем старший лейтенант полиции опознал в одном из мужчин, похищавших одежду, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя. Информацию полицейский незамедлительно передал в дежурную часть для ориентирования на розыск подозреваемого личного состава отдела полиции. Продолжив смотреть записи камер видеонаблюдения в реальном времени, оперуполномоченный заметил, что подозреваемый в хищении товаров зашел в магазин. Правильно оценив обстановку, полицейский подошел к гражданину, представился и потребовал следовать с ним в отдел полиции, на что предполагаемый злоумышленник ответил отказом и попытался скрыться. Двое 18-летних местных жителей, увидев, что из магазина выбежал мужчина, которого преследовал полицейский, не растерялись, проявили мужество и помогли полицейскому задержать беглеца.
В отношении ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи местного жителя 1970 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.
Начальник МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Кириллов за проявленную самоотверженность и активную гражданскую позицию вручил благодарственные письма молодым людям и предложил друзьям дальнейшее сотрудничество в части охраны общественного порядка, пригласив их в добровольную народную дружину города Сызрани.

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