Две жительницы Чапаевска пытались заказать убийство мужа одной из них

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц г. Чапаевска Гурьяновой и Абызовой, причастных к покушению на заказное убийство.

Установлено, что данные лица с целью завладения организацией, осуществляющей деятельность в сфере пассажирских перевозок, намеревались осуществить убийство по найму владельца указанного предприятия, являющегося супругом одной из злоумышленниц.

В январе 2020 года обе заказчицы задержаны с поличным в момент передачи 400 тыс. рублей за убийство лицу, действующему в рамках мероприятия «оперативный эксперимент».

19 июля 2024 года после рассмотрения апелляционной жалобы решением Самарского областного суда Гурьянова и Абызова признаны виновными по ч.3 ст.33, ч.1 ст.30 и ч.2 ст. 105 УК РФ и приговорены к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы для каждой из фигуранток с отбыванием наказания в колонии общего режима.