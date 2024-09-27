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Две сотрудницы предприятия в Чапаевске мошенничали с деньгами от госсазаказа

27 сентября 2024 12:40
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Две сотрудницы предприятия в Чапаевске мошенничали с деньгами от госсазаказа

УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность двух бывших сотрудниц АО «Полимер» (г. Чапаевск), на момент осуществления преступления занимавших должности ведущих бухгалтеров вышеупомянутого предприятия.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанные сотрудницы организовали мошенническую схему по хищению денежных средств, выделенных на выполнение Государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны РФ.

В период с 2017 года по июнь 2019 года данные лица начисляли денежные средства на зарплатные карты физических лиц за фиктивно выполненные работы,
 в последующем данные средства подозреваемые присваивали себе. Ущерб от указанной противоправной деятельности составил более 3,4 млн рублей.

На основании переданных Управлением результатов оперативно-розыскной деятельности по факту хищения денежных средств в особо крупном размере следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Приговором Чапаевского городского суда первая фигурантка уголовного дела признана виновной по ч.3 ст.159 УК РФ с назначением штрафа в размере 300 тысяч рублей, вторая – по ч.4 ст.159 УК РФ с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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