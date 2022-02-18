Доцента самарского вуза обвинили во взяточничестве

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Возбуждено уголовное дело в отношении доцента ФГБОУ «Самарский государственный университет путей сообщения», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года подозреваемая, являясь должностным лицом образовательного учреждения, систематически получала от студентов в качестве взятки денежные средства за проставление отметок о сдаче зачетов и экзаменов по преподаваемым дисциплинам без фактической проверки знаний учащихся. Следствием выявлено 5 фактов преступной деятельности подозреваемой, общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила не менее 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.