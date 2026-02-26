Деньги на оргтехнику исчезли: в Самарской области задержан подозреваемый в крупной краже

В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» обратился 47-летний директор одного из животноводческих хозяйств с сообщением о краже из офиса. Со слов заявителя, злоумышленник в ночное время проник в помещение и похитил из не закрывающейся тумбочки 450 тысяч рублей, приготовленные для бухгалтера на закупку оргтехники.

Несмотря на то, что в обзор камеры видеонаблюдения не попадает место временного хранения денежных средств, в ходе изучения записей сотрудники уголовного розыска предположили, что противоправные деяния мог совершить ранее судимый за имущественные преступления 50-летний работник.

Оперуполномоченные установили адрес его проживания, по указанию следователя провели осмотр помещения, опросили супругу и соседей. Женщина пояснила полицейским, что муж внезапно уехал в другой город, перед этим пояснив ей, что получил возможность дополнительного заработка и перевел 80 тысяч рублей «на хозяйство». Узнав, в чем подозревают мужчину, местная жительница вернула заявителю оставшиеся от раздачи долгов 32 тысячи рублей.

Оперуполномоченные, выехав в рабочую командировку, задержали злоумышленника в соседнем регионе.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном п.в ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и выразил готовность сотрудничать с полицейскими. Он подробно рассказал, что, заглянув по служебной надобности несколько раз в тумбочку бухгалтера, увидел деньги и, страдая пагубной зависимостью, не смог совладать с собой. Подозреваемый пообещал возместить потерпевшему ущерб в полном объеме.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.