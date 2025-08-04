Четыре налетчика задержаны за разбой в Тольятти

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Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 170 000 рублей.

В середине июля текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на квартиру местного жителя 1978 года рождения.

По указанному адресу дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие экипажи наружных служб полиции. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел опросили заявителя, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, провели поквартирный обход и другие оперативно-разыскные мероприятия.

Мужчина сообщил полицейским, что он открыл дверь, когда прозвучал звонок домофона и увидел четверых мужчин. Они толкнули его внутрь квартиры и зашли без его разрешения в жилище. После чего избили, похитили бытовую технику и денежные средства. Со слов потерпевшего общая сумма причиненного ему ущерба составила свыше 170 000 рублей.

Оперуполномоченные составили и направили наружным службам полиции ориентировки на розыск с приметами злоумышленников.

В ходе проверки на причастность к хищению лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, сотрудникам полиции поступила информация, что к разбою возможно причастны безработные местные жители 2004, 1989, 1990 и 1986 годов рождения. Оперативники установили адреса, где могли появиться предполагаемые злоумышленники, провели мероприятия по задержанию мужчин и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса, задержанные признали вину в совершении противоправного деяния и дали подробные показания. С их слов, от общего знакомого они узнали, что у жителя Центрального района есть в квартире бытовая техника и наличные денежные средства, после чего решили забрать их себе. Аппаратуру сдали в ломбард, а похищенные и вырученные за продажу деньги потратили на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Ранее судимым за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления подозреваемым по ходатайству органа следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества и противоправную роль каждого фигуранта при совершении злодейства.