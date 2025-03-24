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Более 2 млн рублей перевела мошенникам инженер одного из предприятий Самары

24 марта 2025 11:50
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Более 2 млн рублей перевела мошенникам инженер одного из предприятий Самары

В отдел полиции по Кировскому району Самары обратилась 62-летняя женщина с заявлением о хищении денежных средств.

Инженер рассказала полицейским, что несколько дней назад в одном из мессенджеров ей поступил от «начальника отдела кадров» предприятия, в котором она работает. Звонивший сообщил, что данные компании утекли мошенникам и вскоре ей позвонят из правоохранительных органов, подчеркнув, что нужно отвечать на все вопросы правоохранителей и вообще - делать все, что они говорят.

Сразу после звонка «кадровика» потерпевшей позвонил «представитель одной из силовых структур», который подтвердил: из-за хакерского взлома произошла утечка данных организации и теперь ее существование под угрозой. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо вложить собственные сбережения, буквально на пару дней, а потом деньги обязательно вернут, еще и выплатят премию за верность предприятию. Поверив, женщина перевела на указанные собеседником счета денежные средства в размере более 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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