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Закон Происшествия Криминал

Безработный рецидивист в Жигулевске украл у соседа бытовую технику

19 апреля 2021 11:01
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Безработный рецидивист в Жигулевске украл у соседа бытовую технику

Похищенное имущество в ближайшее время вернут законному владельцу.

Из материалов уголовного дела следует, что из помещения кухни общежития, расположенного на улице Гоголя, неизвестный злоумышленник похитил имущество, принадлежащее мужчине 1983 года рождения. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 6 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место преступления, изъяли необходимые улики, подробно опросили потерпевшего и провели поквартирный обход. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника, задержали его по месту жительства и доставили в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанным оказался безработный сосед потерпевшего – местный житель 1992 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Подозреваемый признал свою вину полностью и пояснил, что в ночное время путем повреждения дверного замка проник в помещение и похитил холодильник, стиральную машину и электроплиту с целью дальнейшей продажи. Сотрудники полиции изъяли из квартиры предполагаемого злоумышленника похищенное имущество и в ближайшее время вернут его законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД.

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