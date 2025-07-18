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Аферисты стали выманивать у студентов деньги под предлогом замены зачеток

18 июля 2025 10:39
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Аферисты стали выманивать у студентов деньги под предлогом замены зачеток

Мошенники стали выманивать у студентов деньги от лица сотрудников учебных заведений, рассказывая о необходимости замены зачеток. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, такой случай выявили в Видном. 19-летней студентке позвонила якобы сотрудница учебного заведения и сообщила, что из-за перевода зачеток в электронный формат ей нужно продиктовать код из СМС. После с ней связались якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга, рассказавшие, что девушку обманули мошенники, взломавшие ее личный кабинет на Госуслугах. Они также сообщили, что у них есть информация о финансировании ВСУ одним из ее родителей. Пытаясь избежать уголовной ответственности и сберечь деньги, она взяла из сейфа отца 5 млн рублей и передала их курьеру для зачисления на "безопасный счет". Полицейские установили его личность и задержали в одном из хостелов Москвы. При обыске у него нашли мобильный телефон с пошаговой инструкцией того, что он должен был делать для мошенников, отметила начальник пресс-службы.

Задержанный рассказал, что нашел работу курьером онлайн. По телефону ему называли адреса, по которым он должен забирать деньги, оставляя себе процент от суммы. В отношении него возбудили дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Он арестован. Его соучастники устанавливаются.

Теги: Мошенники

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