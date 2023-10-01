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77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенника

1 октября 2023 11:55
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77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенника

В сентябре текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г.  Тольятти за помощью обратилась 77-летняя местная   жительница, которая стала жертвой обмана.

Потерпевшая находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Звонивший  представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее  родственница  стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек.  Мужчина убедил жительницу Тольятти, что избежать уголовного наказания можно, передав его «стажеру» денежные средства. Женщина, испугавшись, согласилась, назвала свой адрес проживания, номер сотового телефона и собрала все имеющиеся в доме деньги – 100 тысяч рублей.

Незнакомец общался с пенсионеркой по телефону, не давая связаться с внучкой, пока к ней на такси не приехал молодой человек. Женщина, следуя инструкциям, передала курьеру имеющиеся у нее сбережения, предварительно обернув их тканью. Когда «стажер» уехал, а его сообщник перестал звонить, пожилая женщина связалась с  внучкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, установили и опросили очевидцев, составили запросы в организации и получили ответы.

Полицейские задержали  24-летнего местного жителя, который со своего телефона вызвал такси и воспользовался им для поездки к потерпевшей с противоправной целью. Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный пояснил, что похищенные у пенсионерки денежные средства он перевел на расчетные счета, указанные анонимным пользователем в социальной сети, оставив себе, по указанию злоумышленника, 5%.

Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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