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7 видов мошенничества в путешествиях, о которых надо знать

15 октября 2024 12:59
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7 видов мошенничества в путешествиях, о которых надо знать

Зазевавшийся и уставший путешественник легко может стать жертвой мошенников. Эксперты сервиса Туту рассказывают о семи видах мошенничества в путешествиях, но предупреждают: ни один из них не должен становится поводом отказаться от поездки.

«Какой ужас, вы испачкались»

В людных местах: на вокзалах, аэропортах, барах — нужно быть особенно внимательным. Встречается такая схема мошенничества: сначала один человек выливает на вас напиток или случайно пачкает одежду едой и убегает, не извинившись. Вы пытаетесь оттереть любимое пальто, злитесь и посылаете проклятья. «Какой ужас, вы испачкались», — говорит вам симпатичный незнакомец или незнакомка и протягивает салфетку. Этот человек, как правило, хорошо одет и не вызывает никаких подозрений. Вы с благодарностью принимаете салфетки, милый незнакомец помогает вам очистить одежду, а потом вы остаётесь без денег и документов.

Нет, мы не призываем вас с недоверием относиться к людям и звать полицию всякий раз, когда кто-то предлагает вам салфетку или носовой платок. Часто люди абсолютно искренне хотят помочь, но бдительность лучше не терять.

 

«Вы сломали мою машину»

Опасности поджидают и тех, кто отправился в путешествие на авто. Одна из распространённых схем: на дороге мошенники кидают какой-то предмет в автомобиль, который едет впереди, затем догоняют его и утверждают, что произошло столкновение. Вы слышали звук удара и поэтому сомневаетесь. Мошенники предлагают решить всё на месте, не вызывая полицию, показывают на повреждения своей машины, к которым вы, конечно, не имеете никакого отношения. Бывает, что мошенники специально провоцируют ДТП, затем требуют деньги, пугая неопытного водителя штрафами и лишением прав. Лучший способ в любой ситуации: дождаться полицейских и не поддаваться на провокации.

 

«Это самый короткий путь»

В такой ситуации бывали многие путешественники. Садитесь в такси в незнакомом городе, и водитель везёт вас длинной дорогой. Потом, конечно, за поездку вы платите двойную цену. Бывает, что водители такси неправильно дают сдачу, особенно когда расплачиваетесь вы долларами или евро, а водитель вручает вам местную валюту. 

Тщательно готовьтесь к путешествию: уточните маршрут и цены на такси, обменяйте валюту и уточните курс, по возможности пользуйтесь приложениями для вызова такси с фиксированными тарифами и безналичной оплатой или закажите трансфер.

 

«Я ваш гид»

Этот вид мошенничества встречался экспертам Туту в Южной и Юго-Восточной Азии. В храме или музее к путешественникам подходит человек, который представляется официальным гидом и говорит, что без покупки его услуг зайти на территорию не получится. Выглядит он и правда очень официально: в рубашке, с документами и бейджиком. Правда, никакой он не гид. Выход: не вступать в диалог, сразу направляться в кассы или покупать билеты заранее.

 

«Я ваш фотограф»

Будьте внимательны и у памятников и достопримечательностей, с которыми все фотографируются. Часто там можно встретить «официальных» фотографов, которые утверждают, что самим фотографироваться в этом месте нельзя и предлагает купить у него фотографии.

 

«Да, это то, что вы забронировали»

Путешественники, которые бронируют отели на непроверенных сайтах, рискуют. Уютное бунгало превращается в халупу без окон и дверей, а симпатичный трёхзвездочный отель — в старый сарай. Бывает, что и вовсе никакого отеля не обнаруживается. Так что выбирайте отели только на проверенных сайтах-агрегаторах. Аналитики Туту отмечают, что сейчас выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» — если в отеле что-то пойдёт не так, специалисты Туту сами найдут новый вариант размещения. Также путешественники стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

 

«Буду вашим попутчиком»

Новый вид мошенничества набирает популярность в Сети: злоумышленники создают фейковые паблики и группы в социальных сетях для поиска билетов, размещения или попутчиков. Не отговариваем вас совсем от путешествий в незнакомой компании (хорошие истории тоже встречаются), но всё-таки будьте внимательны, помните о безопасности и подумайте дважды, а то и трижды: не переводите никому деньги, собирайте всю информацию о попутчике перед поездкой и отказывайтесь от путешествия при малейших сомнениях. Подумайте, может, попутчик вам не так уж нужен? Соло-путешествие — отличный способ перезагрузиться.

Теги: Мошенники

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